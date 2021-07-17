Rize'deki sağlık ekipleri ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptı

SAĞLIK Bakanı Koca, Rize'de yaşanan sel felaketinden sonra sağlık ekiplerinin ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptığı fotoğrafı paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Koca, Rize'de yaşanan sel felaketinden sonra sağlık ekiplerinin ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptığı fotoğrafı paylaştı.

Bakan Koca, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından sağlık ekiplerinin ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptığını açıkladı. Koca, yaptığı paylaşımda "Rize'de 4 gün önce yaşanan afetin ardından, acil sağlık ekiplerimiz, bu kez, olaydan etkilenen köyleri ev ev gezerek vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yaptı. Geçmiş olsun Rize. Allah benzer acılar yaşatmasın" notunu ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı