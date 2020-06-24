Rize'deki kaza anı kameraya yansıdı
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Rize'deki kaza anı kameraya yansıdı

Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kaza anı Mobese kameralarına yansıdı.

Rize'deki kaza anı kameraya yansıdı
24.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:56

Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kaza anı Mobese kameralarına yansıdı.

Rize'de dün Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada 62 yaşındaki Süleyman Düzgün kontrolündeki 61 KJ 786 plakalı araç, kontrolden çıkarak Yusuf Sinan A. kontrolündeki 06 DG 7238 plakalı araçla çarpışmıştı. Süleyman Düzgün ve 14 yaşındaki oğlu Adem Düzgün'ün hayatını kaybettiği kazada diğer aracın sürücüsü Yusuf Sinan A. ise ağır yaralanarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Sinan A.'nın yoğun bakımdan servise çıkartıldığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı MOBESE kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Süleyman Düzgün'ün kullandığı 61 KJ 786 plakalı aracın, kendi şeridini terk ederek karşı şeride geçtiği ve Yusuf Sinan A.'nın kullandığı 53 06 DG 7238 plakalı otomobille çarptığı görülüyor. O esnada oradan geçen bir otobüs ise kazadan son anda şoförün kıvraklığı ile kurtuluyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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