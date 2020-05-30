Rize'deki kadın cinayeti
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Rize'deki kadın cinayeti

Rize'de dün akşam eşiyle tartıştıktan sonra kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın baba evinde yarın toprağa verilecek.

Rize'deki kadın cinayeti
30.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:10

Rize'de dün akşam eşiyle tartıştıktan sonra kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın baba evinde yarın toprağa verilecek.

Olay Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Çeremenler mevkiinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldenin Yenimahalle mahallesinde ikamet eden 2 çocuk sahibi Rukiye (52) ve Hasan Çerman (53) çifti kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca mutfaktan ekmek bıçağını alan Hasan Çerman, eşi Rukiye Çerman'ı 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan Çerman ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Rukiye Çerman'ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rukiye Çermen'in cenazesi yarın olayın yaşandığı Yeni mahalledeki İncesırt mevkinde olan baba evinde yarın toprağa verilecek. - RİZE

Kaynak: İHA

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