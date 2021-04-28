Rize'deki ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere WEFA desteği

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Rize'deki ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere yardım gerçekleştirdi.

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Rize'deki ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere yardım gerçekleştirdi.

WEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulunulduğu belirtildi.

Rize'deki ihtiyaç sahiplerine de çeşitli yardımlar ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım çalışmaları çerçevesinde 500 aileye alışveriş kartı verildiği, 100 aileye ise gıda paketi dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ramazan yardımları kapsamında bu yıl Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Siirt, İzmir, Aydın, Manisa, Artvin, Rize, Ordu, Denizli, Uşak olmak üzere toplamda 12 ilde ramazan yardım çalışmalarını gerçekleştirildiği, yardım çalışmaları kapsamında 6 bin 50 aileye alışveriş kartı ve 2 bin 100 aileye de kumanya dağıtımı yapılması planlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal