Rize'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Hacer V, avukatları ve yakınları katıldı.



Sanık, son savunmasında, örgütte polis eşlerine yönelik sohbet toplantıları düzenleyen 'abla' olduğu, gizli haberleşme sistemi Bylock kullandığı iddialarını kabul etmeyerek, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanmak, örgütün faaliyetleri kapsamında toplantılar düzenlemek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı.



Sanığın, duruşmadaki halini, sağlık sorunları ve bakmakla yükümlü çocuğu olduğunu dikkate alan mahkeme heyeti istinaf ve Yargıtay süreci nedeniyle adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine hükmetti.