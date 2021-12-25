Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

RİZE'de düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi. Hamsiden yapılan 132 çeşit lezzet ise katılanlara ikram edildi.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl '6'ncı Hamsi Festivali' düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki festivalde mangalların yakılması ile uzun kuyruklar oluştu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte, 2,5 ton hamsi tüketildi. Hamsi yiyenler, kemençe ve tulum eşliğinde horon oynadı. Festivalde hamsiyle yapılan 132 çeşit lezzet de tadıldı. Mantı, Adana kebap, pizza, sarma, suşi gibi hamsi ile yapılan ürünler arasında en çok hamsili tatlılar dikkat çekti.

Fatma Uzun da "Fiyatı son zamanlarda arttı, hamsiye hasret kalmıştık. Hamsiden yapılan bir çok yemek var. Hamsiye doyduk" dedi.