Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi - Haberler
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Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi.

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RİZE'de düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi. Hamsiden yapılan 132 çeşit lezzet ise katılanlara ikram edildi.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl '6'ncı Hamsi Festivali' düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki festivalde mangalların yakılması ile uzun kuyruklar oluştu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte, 2,5 ton hamsi tüketildi. Hamsi yiyenler, kemençe ve tulum eşliğinde horon oynadı. Festivalde hamsiyle yapılan 132 çeşit lezzet de tadıldı. Mantı, Adana kebap, pizza, sarma, suşi gibi hamsi ile yapılan ürünler arasında en çok hamsili tatlılar dikkat çekti.

SAHNEDEN TEMSİLİ AĞ ATILDI

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın da katıldığı programda protokol üyeleri, balık sezonunun bereketli olması için sahneden temsili ağ attı. Karadenizli şarkıcılar Herem ve Ekin Uzunlar'ın da sahne aldığı programa katılanlar, horon oynayarak türkülere eşlik etti.

Pandemi sürecinde böyle etkinliğe ihtiyaç olduğunu belirten Belediye Başkanı Metin, "Gençlerin de yoğun katılımı ile güzel bir etkinlik oldu. Hamsi bu yıl bizi biraz erken terk etti ama yakalayabildiklerimizi burada Rizelilere ikram ediyoruz. Ayrıca hamsiden yapılan 132 yeni lezzet katılımcılara tanıtıldı" dedi.

HAMSİLİ BAKLAVA TADILDI

Hamsili baklavadan tadan Nurhan Çilingir, "İlk kez yedim. Ön yargı ile aldım ama bence güzel olmuş, yoğun bir hamsi tadı yok, bence yapılabilir" dedi.

Hamsi ızgara almak için sıraya giren Servet Çeltek, "Kokuyu aldık buraya geldik. Yarım saattir sıradayız, 15 dakika daha bekleriz ama sırasının sonunda harika bir lezzet var, beklemeye değer" diye konuştu.

Fatma Uzun da "Fiyatı son zamanlarda arttı, hamsiye hasret kalmıştık. Hamsiden yapılan bir çok yemek var. Hamsiye doyduk" dedi.


Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'deki festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri

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