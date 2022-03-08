"Çay Bardağı Kulesi" Kadınlar Günü dolayısıyla aydınlatıldı

ÇAY, AFYON (AA) - Rize'nin simgesi haline gelen Çay Bardağı Kulesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.

Rize Ticaret Borsası tarafından yürütülen çay çarşısı projesi kapsamında ince belli çay bardağı şeklinde inşa edilen ve şehrin simge yapısı haline gelen yaklaşık 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına aydınlatıldı.

Pembe ve sarı renkle kaplanan ve ışık gösterisi yapılan kuleye, başarılı kadın sporcuların görselleriyle "8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazısı yansıtıldı.

Çay Bardağı Kulesinde oluşan görsel şölen kent merkezinin birçok noktasından görüntülendi.