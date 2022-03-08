"Çay Bardağı Kulesi" Kadınlar Günü dolayısıyla aydınlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Çay Bardağı Kulesi" Kadınlar Günü dolayısıyla aydınlatıldı

AA - Fikret Delal - Güncel
 - Güncelleme:

Rize'nin simgesi haline gelen Çay Bardağı Kulesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.

ÇAY, AFYON (AA) - Rize'nin simgesi haline gelen Çay Bardağı Kulesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.

Rize Ticaret Borsası tarafından yürütülen çay çarşısı projesi kapsamında ince belli çay bardağı şeklinde inşa edilen ve şehrin simge yapısı haline gelen yaklaşık 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına aydınlatıldı.

Pembe ve sarı renkle kaplanan ve ışık gösterisi yapılan kuleye, başarılı kadın sporcuların görselleriyle "8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazısı yansıtıldı.

Çay Bardağı Kulesinde oluşan görsel şölen kent merkezinin birçok noktasından görüntülendi.

Çay Bardağı Kulesi Kadınlar Günü dolayısıyla aydınlatıldı

Çay Bardağı Kulesi Kadınlar Günü dolayısıyla aydınlatıldı

Çay Bardağı Kulesi Kadınlar Günü dolayısıyla aydınlatıldı

AA / Fikret Delal - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Rize, Çay, Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title