31.10.2019 18:15

Rize'deki anne kızın hayatını kaybettiği kazada karar duruşması

Anne ve kızının ölümüne neden olan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

RİZE - Rize'de anne ve kızının ölümüyle sonuçlanan kazanın karar duruşması görüldü. Anne ve kızının ölümüne neden olan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rize'de 2018 yılının Aralık ayında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun çarptığı 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Anne Sabire Öksüz, Melisa Öksüz'ün ölümü ile sonuçlanan kazanın duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Anne ve kızının ölümüne neden olan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava sonrası açıklamalarda bulunan acılı baba Ahmet Öksüz, "18 Aralık 2018 tarihinde eşim kızımı okula götürürken Dağdibi yolunda Recep Tayyip Erdoğan bulvarında bir hafriyat kamyonunun ters yöne girmesiyle altında kalarak hayatını kaybetmişlerdi. Bugün dördüncü duruşmada karar çıktı. Toplamda 5 sene ceza aldı. Yattığı günleri geçtikten sonra sanırım 4 yıl 2 ay daha hapis cezasına çaptırıldı. Benim hayatımı kararttılar. Eşim ve evladımı kaybettim. Özellikle bu tip hafriyat kamyonlarında kör nokta diye bir yazı vardır ben onu kabul etmiyorum. Kör nokta diye bir nokta yoktur. Sen sağına soluna bakmadıktan sonra senin için her taraf kör noktadır. Benim gibi bir insanın daha hayatı kararmasın canı yanmasın. Gencecik iki insanın hayattan kopartılması benim eşim 35 yaşındaydı evladım 11 yaşındaydı onun için bu tip vasıta kullananlara tavsiyem lütfen çok dikkatli olun sonuçta sizin de bir aileniz sizin de eşiniz, evladınız var çok daha dikkatli olmaları lazım. Bugün ki duruşmanın sonucu zaten çıktı. Türk adaleti bu şekilde uygun gördü karar mahkemenindir bizde saygı duymak zorundayız. Allah kimseye böyle bir acı böyle bir keder vermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA