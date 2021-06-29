Rize'de yüksek vakada 'yaz göçü' vurgusu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, en çok vaka görülen iller arasında Rize 95,54'luk oranla 5'inci sırada yer aldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, en çok vaka görülen iller arasında Rize 95,54'luk oranla 5'inci sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Uğur Kostakoğlu, "İl dışından gelenlerle yazın nüfusumuz üçe katlanıyor, denetleme ve kontrolün üstesinden gelememe gibi bir durumdayız. Kendi tedbirimiz almalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın illere göre açıkladığı, 12-18 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasında Rize'nin 100 bin kişide 96,99 olan vaka sayısı, 19-25 Haziran haftasının güncel haritasında 95,54'e geriledi. Kent, ülke genelinde güncel haritada en çok vaka görülen iller arasında 5'inci sırada yer aldı.

RTEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Uğur Kostakoğlu koronavirüs sürecinin ortaya çıkan mutant virüslerle devam ettiğini belirterek "Bu mutantlar dolayısıyla izolasyon süremiz uzadı. Bulaşıcılık hızlandı. Aşılanma sürecini hızlı bir şekilde devam ettirerek hastalığın önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.'COVİD'İ ÇOK SEVİYORUZ, ÖPÜŞÜYOR, KUCAKLAŞIYORUZ'Rize'nin çok göç alan bir il olduğunu vugulayan Dr. Kostakoğlu şunları dedi: "Şehrimiz hem çaya bağlı olarak hem de il dışında bulunan hemşerilerimiz dolayısıyla çok göç alıyor. İl dışından gelenlerle yazın nüfusumuz üçe katlanıyor, denetleme ve kontrolün üstesinden gelememe gibi bir durumdayız. Kendi tedbirimiz almalıyız. Gelenlerde ne yazık ki izolasyona dikkat edemiyorlar. Ben 'çok seviyoruz covid'i hep kucaklaşıyoruz, öpüşüyoruz' diyorum. Dolayısı ile Rize'de ne yazık ki 100 bin kişide 95'i bulduk. Bir ara 84'lere kadar düşüp ümitlenmiştik ama olmadı. Bu 95 oranı 100 olur mu? Olur. Bizim artık gerçek manada çaba göstermemiz gerekiyor. Rakamların yeniden 95'i görmesi bizim kurallara uyamadığımızı gösteriyor."'NÜFUS ARTIYOR, TEDBİRLERE UYULMUYOR'Tedbirlere uyulmadığından dert yanan Güler Bakırcı ise "Ne yazık hiç dikkat etmiyoruz. Hastalıktan ölenlerden ibret almıyoruz. İl dışından gelenler hiç beklemiyor, sarılmak öpmek birbirine gidip gelmek serbest. Sonra hastalıktan öldü diye üzülmeyelim suçlusu biziz" dedi.

Mecit Güçlü "Rize ufak bir şehir ama nüfus yoğunluğu yazları çok artıyor Bu yılda arttı. Vaka sonuçları da ortada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş