Rize'de yön levhası direğine çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Rize'de meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.
26.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:20
Rize'de meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.
Kemalettin Gündüz'ün kullandığı 34 BY 6003 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhası direğine çarptı.
Otomobilde sıkışan Gündüz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Ağır yaralanan Gündüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA