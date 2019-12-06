Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı
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Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Rize'nin Pazar ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

06.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:58
Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı

'nin Pazar ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize istikametinden 'in Hopa ilçesi istikametine giden İsmail Bilgi kontrolündeki 34 DY 6499 plakalı yolcu otobüsü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması ise faciayı engelledi. - RİZE

Kaynak: İHA
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