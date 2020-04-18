Rize'de yola inen ayı ile iki yavrusu görüntülendi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı ve iki yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı ve iki yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobille seyreden Adem Kızmış, ilçe girişinde yol kenarında ikisi yavru 3 ayı gördü. Kızmış, kayalıklara tırmanmaya çalışan ayıları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kayıtta, yoldan geçen otomobillerden ürken anne ayının, ağzıyla yavrularını tek tek boyunlarından tutarak hızla başka bölgeye taşımaya çalıştığı, sarp kayalığa tırmandığı sırada da zaman zaman düşürdüğü görülüyor. Ardından hayvanlar, ormanlık alanda gözden kayboluyor. Kaynak: AA