Rize'de, yol genişleme çalışması için bir binanın yıkım işlemleri sırasında yan apartmanın duvarı zarar gördü
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Rize'de, yol genişleme çalışması için bir binanın yıkım işlemleri sırasında yan apartmanın duvarı zarar gördü

Rize'de, yol genişleme çalışması için bir binanın yıkım işlemleri sırasında yan apartmanın duvarı zarar gördü
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de bir binanın iş makineleri ile yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın iki dairesinin duvarı zarar gördü.

Rize'de bir binanın iş makineleri ile yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın iki dairesinin duvarı zarar gördü.

Karayolları tarafından Yeniköy Mahallesi'nde devam eden yol genişleme çalışması kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı.

Özel bir firmaya ihale edilen binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Mahallede 9 katlı Yenibirlik Apartmanı'nın yanındaki bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan beton parçalar iki daireye zarar verdi.

İş makinelerinin çalıştığı sırada bitişikteki apartmanın ikinci katında oturan Demet Demircan'a ait dairenin yatak odasının duvarı yıkıldı.

Demircan daha sonra yetkilileri arayarak yardım istedi. Özel firmanın yetkilileri tarafından hasar gören yerler onarılmaya başlandı.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları tarafından yol genişletme çalışmaları kapsamında binaların yıkım işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Oturdukları binanın bitişiğindeki binanın da yıkımının devam ettiğini ifade eden Demircan, "Sadece bizim apartmanımız kalıyor. Bizleri tahliye veya herhangi bir önlem alınmadı. Dün yıkım çalışmalarında yanımızdaki bina yıkılırken kolonlar üst üste binince bir anda kolonlar odamdan içeriye girmeye başladı. Kardeşim hemen çalışmayı durdurmaları için iş makinelerine seslendi. Durdurmasaydık eğer eminim ki oda tamamen kolon parçalarıyla dolmuştu. Evim şu an çok kötü durumda." dedi.

Karayolları yetkilileri ise her iki alenin bütün masraflarının firma yetkilileri tarafından karşılanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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