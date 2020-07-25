Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada
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Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada

Rize'de yol çöktü; o anlar kameradaRİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü.

25.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:47

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada

RİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde yolda altyapı çalışması başlatıldı. Kazılan yol yağmurun etkisiyle zeminin yumuşaması üzerine çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çökmenin ardından iş yerlerinden çıkanlar, alanı kontrol etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜNMÜ

Çökme anı görüntüsü

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada

Kaynak: DHA

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