Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada Rize'de yol çöktü; o anlar kameradaRİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü.

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada RİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde yolda altyapı çalışması başlatıldı. Kazılan yol yağmurun etkisiyle zeminin yumuşaması üzerine çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çökmenin ardından iş yerlerinden çıkanlar, alanı kontrol etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜNMÜ Çökme anı görüntüsü Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA Kaynak: DHA