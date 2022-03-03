Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki ev zarar gördü - Haberler

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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki ev zarar gördü

AA - Güncel
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Rize'de yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.

RİZE (AA) - Rize'de yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Uzunköy köyünde yıldırım düşmesi sonucu çam ağacında çıkan yangın,

Yusuf Ziya Yazıcıoğlu'na ait eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

İyidere ilçesi Çiftlik köyünde ise Süleyman Tüfekçi'ye ait evin çatısındaki güneş panellerine yıldırım düştü. Bunun üzerine elektrik kontağından çıkan yangın söndürüldü.

Yangınlarda 2 evde hasar meydana geldi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki ev zarar gördü

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki ev zarar gördü

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki ev zarar gördü

AA - Güncel

Yangın, Rize, Güncel, Haberler

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