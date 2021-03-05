Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu
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Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu

05.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:41

-Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı.

-Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu

RİZE - Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Binanın iş makinesinin değmesi ile tek seferde yıkılma anı ise kameralara yansıdı. Bir anda tozun dumana karıştırdığı görüntüler ise binaların sağlamlığı tartışmalarına da son vermiş oldu.

Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu
Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu
Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu
Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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