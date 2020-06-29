Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kamerada Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kameradaRİZE'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kamerada RİZE'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı yapılan bir binanın kısmen çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Rize'nin kuzeyi ile güneyini en kısa güzergahta birbirine bağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amasıyla başlatılan 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli projesi kapsamında kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Dalyan Mahallesi'nden tahliye edilen Başoğlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina kısmen çöktü. Toz bulutu çevreyi kaplarken iş makinesi operatörü de zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı. Kaynak: DHA