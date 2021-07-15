Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

RİZE - Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize'de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarını devam ediyor.

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1'i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in censız bedeni enkaz altından çıkartılmıştı. eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'ı ise arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın bulunduğu alandaki evler ise güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 09:46:50. #1.16#

title