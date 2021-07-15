Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.