Rize'de yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor

07.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:56

RİZE'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.

Rize'de merkeze bağlı Bozkale Mahallesi'nde yeraltından buhar çıktığını görenler durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, buharın çıktığı alanda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yaptı. İlk tespitlere göre, çıkanın, tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi. Uzmanlar, alınan toprak ve buhar numunesini incelemek üzere Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki laboratuvarlarına gönderdi. Numunelerin incelenmesinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

Kaynak: DHA