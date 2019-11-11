Rize'de yaylalarda kaçak yapıların yıkımı sürüyor

11.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:34

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı 5 yaylada 34 yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Çayeli Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Rize Valiliği Mera Komisyonu tarafından Çayeli ilçesine bağlı Zargistal Yaylası'nda 3, Eğnaçor Yaylası'nda 8, Marbudam Yaylası'nda 18, Kumhala Yaylası'nda 4, Colf Yaylası'nda 1 yapı olmak üzere mera kanuna aykırı yapılan toplam 34 ev için yıkım kararı verildi.

Kaymakamlık tarafından ilgili kişilere gerekli tebligatın yapılmasının ardından yıkım işlemleri başlatıldı.

İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde tespit edilen yaylalarda tedbirlerin alınmasının ardından yıkımlara başlandı. İlk olarak bir kaçak yapı yıkılırken, 16 ev için açılmış alan kapatıldı.

Yetkililer yıkım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA