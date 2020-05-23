Rize'de yaylalara kar yağdı
Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.
23.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:40
Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlere kar yağdı.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Avusor Yaylası'nda mayıs ayında kar yağan kar, beyazlar arasındaki çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Bölgede kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.
Kaynak: AA