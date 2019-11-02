Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

02.11.2019 18:24

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı.

Bölgede iki gündür etkili olan sağanak ve kar nedeniyle, gezmek için gittikleri Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekibin, mahsur kalanların yardım talebinde bulunmasının ardından 9 iş makinesi ile yayla yollarında başlattıkları yol açma çalışması tamamlandı.

Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı çalışma soncunda 23 kişiye ulaşıldı. Bulundukları yerden alınarak yerleşim yerine indirilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA