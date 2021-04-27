Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor
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Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor

Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de yüksek kesimlerde il özel idaresine ait ekiplerin yol temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Rize'de yüksek kesimlerde il özel idaresine ait ekiplerin yol temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Baharın gelmesiyle başlayacak olan yaylacılık göçlerinin öncesinde Rize'nin yüksek kesimlerinde kapanan yollarda yaşanabilecek olumsuzluklar için Rize il Özel İdaresi yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İkizdere ilçesine bağlı Yedicukur, Çağrankaya, Arçevit ve Virim Yayla yollarında karla mücadele çalışmaları kapsamında yollar temizlenerek yeniden ulaşıma ve yayla sezonuna açıldı. - RİZE

Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor
Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor
Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor
Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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