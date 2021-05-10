Rize'de yayla evleri birer birer kundaklanıyor
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla'da geçtiğimiz hafta içerisinde toplam 6 yayla evi kundaklandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla'da geçtiğimiz hafta içerisinde toplam 6 yayla evi kundaklandı.
Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz hafta içerisinde yaşandı. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 6 yayla evi yakıldı. Yanan evler kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili yayla yolunun araç trafiğine açılmasının ardından yapılacak incelemeler ile soruşturmanın devam edeceği öğrenildi. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı