Rize'de yastığın içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de yastığın içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

Rize'de yastığın içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de seyahat ettiği yolcu otobüsünde yastık içine sakladığı uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

Rize'de seyahat ettiği yolcu otobüsünde yastık içine sakladığı uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fındıklı ilçesindeki uygulama noktasında şehirlerarası otobüste arama yaptı.

Aramada, yolculardan H.K'nin kullandığı yastığın içine gizlenmiş 167 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı
Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Abdulahat Arvas Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de yastığın içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:49:41. #1.16#

title