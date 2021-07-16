Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor

Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu selde kayıp arama çalışmaları devam ediyor.