Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor
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Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu selde kayıp arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor

RİZE - Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu selde kayıp arama çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün şiddetli sağanak yağış nedeniyle Rize'nin Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde devam ediyor. Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi 2 Arama ve Kurtarma Timi sabahın erken saatlerinde Güneysu deresine girerek arama çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmalarında henüz kayıp şahsa ulaşılamazken, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan'ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde sürüyor.

Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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