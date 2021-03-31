Rize'de yaş çay sezonuyla ilgili toplantıda alınması gereken tedbirler değerlendirildi
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Rize'de yaş çay sezonuyla ilgili toplantıda alınması gereken tedbirler değerlendirildi

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Ekonomi
Rize'de yaş çay sezonuyla ilgili toplantıda alınması gereken tedbirler değerlendirildi

Rize'de, yaş çay sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rize'de, yaş çay sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber başkanlığında yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve diğer yetkililerin katıldığı belirtildi.

Toplantıda çay sezonuyla ilgili alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği anlatılan açıklamada, bakanlıklar ve ilgili kurumlara sunulacak tekliflerin, sezonun geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu çalışmalarla üretim, tedarik ve lojistik anlamında herhangi bir sorun yaşanmamasının sağlanmasının hedeflendiği anlatılarak, şu ifadelere yer verildi.

"Toplantıda, muhtemel gelişmeler ışığında neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca dün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer aldığı şekilde henüz karantina ya da herhangi başka bir konuda alınmış karar mevcut değildir, sürecin dinamik bir süreç olmasından hareketle ÇAYKUR'un ve ilgili kurumların çalışmaları devam etmektedir. İlerleyen aşamalarda alınması muhtemel kararlardan birisinin 'ilimize diğer illerden gelecek gerek müstahsillerimizin gerekse sektör çalışanlarının, mevcut pandemi kurallarına titizlikle riayet etmeleri, ikametleri ve çay bahçeleri arasında günlük hayatlarını devam ettirip kendilerini izole etmeleri ve sosyal hareketliliğe neden olmamaları' yönünde olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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