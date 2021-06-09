Rize'de yaş çay çalan kişi suçüstü yakalandı
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, ÇAYKUR'a ait 1500 kilogram yaş çayı çalan kişi, özel çay fabrikasından hırsızlık yaparken yakalandı.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, ÇAYKUR'a ait 1500 kilogram yaş çayı çalan kişi, özel çay fabrikasından hırsızlık yaparken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçenin Kayabaşı köyünde, ÇAYKUR'a ait yaş çay alım yerinden 1500 kilogram yaş çay çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının meydana geldiği saatlerde çay alım yerinde 3 şüpheli araç tespit eden ekipler, kiralık bir kamyonet üzerinde yoğunlaştı.
Aracın bulunduğu konumu araç takip sistemi üzerinden belirleyen ekipler, A.E'yi merkeze bağlı Aktaş köyünde, özel bir firmaya ait fabrikanın çaylarını kamyonete yüklerken suçüstü yakaladı.
A.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı