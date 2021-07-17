RİZE'DE YARALAR SARILIYOR

Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden Bakan Karaismailoğlu, Rize'de incelemelerini sürdürüyor.

Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden Bakan Karaismailoğlu, Rize'de incelemelerini sürdürüyor.

Rize'de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muradiye'de kaybolan vatandaşın arama kurtarma çalışmalarını inceledi ardından Karasu Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden Bakan Karaismailoğlu, Rize'de incelemelerini sürdürüyor. Felaketin ilk anlarından bu yana bölgede bulunan Bakan Karaismaioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Muradiye'de kaybolan vatandaşın arama kurtarma çalışmalarını inceledi ardından Karasu Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Selin sürüklediği moloz, taş ve çamur aralıksız devam eden çalışmalarla temizleniyor

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği Rize'deki sel felaketinin ardından, tüm ekiplerin seferberlik ruhuyla hareket ettiğini ve yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını kaydetti. Selin sürüklediği moloz, taş ve çamurun aralıksız devam eden çalışmalarla temizlenerek ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın giderildiğini belirten Bakanlık, kapanan ana yolların ve köy yollarının açılması çalışmalarının başarıyla devam ettiğini ve ulaşımda sorun olmadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Habermetre