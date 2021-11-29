Rize'de yangın mı çıktı? 29 Kasım Rize'deki KYK öğrenci yurdunda yangın mı çıktı? Yangın söndürüldü mü?

İslampaşa Mahallesi'nde KYK Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.

RİZE'DE KYK ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN MI ÇIKTI?

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında bulunan KYK'ya bağlı öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. İçerideki öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, alevlerin hastaneye sıçramaması için mücadele ediliyor.

İslampaşa Mahallesi'nde KYK Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLERE MÜDAHALE BAŞLADI

Yangın yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilerin tahliye edildiği 5 katlı yurt binasının çatı katındaki alevlere müdahaleye başladı.

HASTANEYE SIÇRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yurt binasına gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Kısa sürede söndüreceğimizi umuyorum" dedi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Öğrenciler de "yangın var" çağrıları üzerine yurt binasını tahliye ettiklerini belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

"NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKTİK"

Yurtta kalan öğrencilerden Bahadır Koçak, yangının çatı katından başladığını anlattı. Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık." dedi.

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