Rize'de vinç sepetinden düşerek ölen kişi toprağa verildi
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Rize'de vinç sepetinden düşerek ölen kişi toprağa verildi

24.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:12
Rize'de vinç sepetinden düşerek ölen kişi toprağa verildi

Rize'de devrilen vinç sepetinden düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Rize'de devrilen vinç sepetinden düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Aslan Yıldız'ın cenazesi, Güneysu ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ne getirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş merkezinin dış cephesinde dün çalışma yapan Aslan Yıldız, içinde bulunduğu vinç sepetinin devrilmesi sonucu dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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