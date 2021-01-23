Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü
23.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:44
Rize'de devrilen vinç sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Rize'de devrilen vinç sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş merkezinin dış cephesinde çalışma yapan Aslan Yıldız, içinde bulunduğu vinç sepetinin devrilmesi sonucu dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 5 metreden beton zemine düşen Yıldız, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı