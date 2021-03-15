Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

15.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:24
Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Rize'deki İslampaşa ve Portakallık mahalleleri sahil şeridinde 10 milyon TL'lik sosyal alan inşa edilecek.

Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Rize'deki İslampaşa ve Portakallık mahalleleri sahil şeridinde 10 milyon TL'lik sosyal alan inşa edilecek.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Ankara'da bir araya gelerek yapılacak sosyal alan için 10 milyon TL'lik protokol anlaşması imzaladı. İslampaşa-Portakallık Mahalleleri Dolgu Alanı Spor Kompleksi olarak adlandırılan proje, 550 metrelik sahil aksı üzerindeki 40 bin metrekare alanda halk arasında yat limanı olarak bilinen bölgede yapılacak. Alanın içerisinde iskele, kaykay ve bisiklet parkuru, mini golf sahası, street workout, çocuk oyun alanı, yoga-jimnastik alanı, yamaç paraşütü pisti ve model uçak pisti yer alacak. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in girişimleri sonucunda imzalanan projede, ihale sürecinin ardından yapım aşamasına geçilecek.

Rize'ye yeni bir sosyal alan ve vatandaşların denizle buluşabileceği bir iskele kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Metin, "Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Rize Milletvekillerimize ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın denizle bütünleşeceği, iskelesinden faydalanacağı, spor olanaklarını kullanacağı ve ailesiyle rahat bir şekilde vakit geçirebileceği bir sosyal alanı şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yaptığımız protokol anlaşmasıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın finanse edeceği projemiz şehrimize hayırlı olsun" dedi. - RİZE

Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje
Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 17:28:14. #1.15#
title