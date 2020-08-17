Rize'de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu
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Rize'de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

- Rize'de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu Rize'de birkaç yıldır görülen halk arasında vampir kelebek olarak adlandırılan 'Ricania Simulans'ın ardından şimdide patates böceği zararlısı ortaya çıktı.

17.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:40

- Rize'de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

RİZE - Rize'de birkaç yıldır görülen halk arasında vampir kelebek olarak adlandırılan 'Ricania Simulans'ın ardından şimdide patates böceği zararlısı ortaya çıktı.

Üreticilerin kabusu haline gelen patates böceği özellikle sebze fidanlarında görünüyor. Sebze fidanların yapraklarına konarak kısa sürede sadece yaprakların damarları kalacak şekilde yiyerek bitiriyor. Bu böceklerden dolayı bahçesinde sebze yetiştiremediğini söyleyen Birsen Türkay "Bir gün bakıyorsunuz ki bitkinin üzeri sararmaya buruşmaya başlamış. Ertesi gün bakıyorsunuz ki bitkinin sadece damarları kalmış. En çok patlıcana zarar veriyor. Hevesli hevesli bahçelerimizi kazıyoruz. Organik ürün yiyelim diye İstanbul'dan onun hevesi ile geliyorum fakat hiçbir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.

Recep Türkay isimli vatandaş ise vampir kelebeklerin ardından bu böceğin bahçelere musallat olduğunu söyledi. Türkay "7-8 seneden beri kelebeklerden dolayı fasulye yiyemedik. Bu seferde patates böceği sebzelere musallat oldu. Ne patlıcan ne biber hiçbir sebze yetiştiremedik. Sebze kesinlikle daha olmuyor" diye konuştu.

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Nazife Albayrak ise "Organik ürün almak için heves ediyoruz ama her sene bir şey oluyor. Başımızda bir kelebek belası vardı şimdide bu böcek çıktı. Bu ondan daha beter hiç bir şey alamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Rize'de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

Kaynak: İHA

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