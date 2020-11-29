Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Rize'de polisten kaçmaya çalışırken uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Rize'de polisten kaçmaya çalışırken uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli iki kişiyi takibe aldı.

Durumu fark ederek kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ve kaçarken attıkları poşetlerde 196 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatları ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı