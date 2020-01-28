Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

28.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:16
Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe merkezinde bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler