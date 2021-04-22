Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 parça halinde 2 kilo 544 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M. ve H.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı