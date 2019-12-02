Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

02.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:06
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.


Evde yapılan aramada 3 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.


Gözaltına zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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