Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
02.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:06
Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 3 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA