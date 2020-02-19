Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle dört kişi yakalandı.

19.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:26
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

'nin Pazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaptıkları gerekçesiyle dört kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yaptı.

"Atak" adlı narkotik dedektör köpeğinde katılımıyla M.H'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 473 gram kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.H, N.H, A.S ve A.K'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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