Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Rize'nin Pazar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

19.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:58
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'nin Pazar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.


Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında il ve ilçe jandarma ekipleri, Pazar ilçesinde M.D. ve K.T'ye ait eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 kilo 460 gram kubar esrar, 75 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 23 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve K.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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