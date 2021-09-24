Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 395,11 gram bonzai ele geçirildi.

RİZE (AA) - Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 395,11 gram bonzai ele geçirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 parça halinde 395,11 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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