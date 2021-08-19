Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 32,33 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 32,33 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 1,05 gram metamfetamin maddesi, 32,33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 176 gram sıvı sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, alüminyum folyo ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, C.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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