Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 248 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 248 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 248 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi yapımında kullanılan 349 milimetre çeşitli kimyasal, 1 hassas terazi, alüminyum folyo ile uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B.B'nin işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı, H.D. hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Şuşa Beyannamesi'nden: 'Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini...
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Diego Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 12:22:02. #1.13#

title