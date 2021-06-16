Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 248 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 248 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 248 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi yapımında kullanılan 349 milimetre çeşitli kimyasal, 1 hassas terazi, alüminyum folyo ile uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B.B'nin işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı, H.D. hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal