Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 400 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 400 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 400 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 600 milimetre sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği, 4 madde kullanım aparatı ile madde paketlemek için kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.İ"nin, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı, M.Y, E.K, S.Y. ve G.G'ye ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal