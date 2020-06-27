Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Rize'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
27.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:15
Rize'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında İkizdere ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta 2 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA