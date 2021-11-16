Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

RİZE (İHA) - Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında Veliköy ve Pınarbaşı köyüne operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 2 bin 680 gram esrar, 1 Adet 7.65 mm tabanca, 1 Adet 9 mm tabanca, 202 adet 9 mm fişek, 43 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yanı sıra olayla ilişkin B.K ve B.A adlı şahıslar gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

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