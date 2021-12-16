Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ARDEŞEN, RİZE (İHA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler ile ilçeye bağlı Şehitlik köyünde C.D. ve B.D. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 64 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere istinaden C.D. ve B.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - RİZE

Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü

Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title