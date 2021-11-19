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Rize'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ARDEŞEN, RİZE (İHA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Elmalık mahallesinde O. K. İsimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde bulunan 159,58 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 564 adet 9 milimetre fişek, 90 adet kurusıkı fişek, 60 adet 2,25 milimetre fişek, 91 adet manevra fişeği, 5 adet 9 milimetre manevra fişeği, 1 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı. - RİZE

Rize'de uyuşturucu operasyonu

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