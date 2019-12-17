Rize'de uyuşturucu operasyonu
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Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de jandarma ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda 703 gram kubar esrar ele geçirildi.

17.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16
Rize'de uyuşturucu operasyonu

'de ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda 703 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri, uyuşturucu madde yetiştiriciliği yönünde bilgi elde edilen şahıs hakkında çalışma başlattı.

Alınan arama kararının ardından Çayeli ilçesinde Y.N.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 703 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.N.Y'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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