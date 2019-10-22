Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 38 gram kubar esrar ele geçirildi.

22.10.2019 09:30
Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 38 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince, Muradiye beldesinde bir eve operasyon düzenlendi.


Evin depo kısmında yapılan aramada, 2 kilo 38 gram kubar esrar ele geçirildi.


Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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